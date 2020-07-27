В ОП напомнили о важности традиционного формата обучения
Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец напомнила о важности традиционного формата обучения для детей и их родителей.
Эксперт прокомментировала заявление министра просвещения России Сергея Кравцова о том, что новый учебный год планируют начать с 1 сентября в традиционном формате.
Ирина Волынец подчеркнула, что дистанционное образование не сможет заменить традиционное, а вот стать хорошим дополнением к нему – сможет. Опыт применения дистанционного образования в стране имеется и теперь его можно применять в случае карантина или если ребенок по каким-то причинам не может ходить в школу. Например, у учащегося проблемы со здоровьем или он занимается спортом и часто бывает на сборах.
Такая категория детей часто не успевает за программой. Нанять репетиторов у родителей не всегда получается.
- В таком случае онлайн уроки позволят детям пройти необходимый материал, - отметила Волынец в беседе с RT.
Общественница подчеркнула, что традиционная школа очень важна, так как дает детям возможность взаимодействовать друг с другом.
- Именно социализирующая функция школы не менее важна, чем непосредственно образовательная. Именно поэтому российские родители выступают против тотального перехода на дистанционное обучение, - заключила член ОП.
Ранее психолог объяснила, как избежать "токсичный отношений" с детьми. В беседе с ФАН специалист отметила, что родителям стоит начинать трудиться над выстраиванием доверительных отношений с момента появления наследников.
ИСТОЧНИК KP.RU