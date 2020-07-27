2020-07-27T19:21:23+03:00
Общество

В ОП напомнили о важности традиционного формата обучения

Новый учебный год начнется в привычном формате
Елена АКИМОВА
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1 сентября в 2020 году пройдет в традиционном формате1 сентября в 2020 году пройдет в традиционном форматеФото: Анна МАРТЫНОВА
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Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец напомнила о важности традиционного формата обучения для детей и их родителей.

Эксперт прокомментировала заявление министра просвещения России Сергея Кравцова о том, что новый учебный год планируют начать с 1 сентября в традиционном формате.

Ирина Волынец подчеркнула, что дистанционное образование не сможет заменить традиционное, а вот стать хорошим дополнением к нему – сможет. Опыт применения дистанционного образования в стране имеется и теперь его можно применять в случае карантина или если ребенок по каким-то причинам не может ходить в школу. Например, у учащегося проблемы со здоровьем или он занимается спортом и часто бывает на сборах.

Такая категория детей часто не успевает за программой. Нанять репетиторов у родителей не всегда получается.

- В таком случае онлайн уроки позволят детям пройти необходимый материал, - отметила Волынец в беседе с RT.

Общественница подчеркнула, что традиционная школа очень важна, так как дает детям возможность взаимодействовать друг с другом.

- Именно социализирующая функция школы не менее важна, чем непосредственно образовательная. Именно поэтому российские родители выступают против тотального перехода на дистанционное обучение, - заключила член ОП.

Ранее психолог объяснила, как избежать "токсичный отношений" с детьми. В беседе с ФАН специалист отметила, что родителям стоит начинать трудиться над выстраиванием доверительных отношений с момента появления наследников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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