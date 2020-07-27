2020-07-27T19:46:26+03:00
В мире

Трамп обвинил СМИ в искажении информации по протестам в Сиэтле

Ранее президент США отправил туда федеральных агентов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что журналисты искажают информацию о протестах в Сиэтле. Акции против расизма переросли в стычки с полицией - ранены 59 офицеров. Для того, чтобы успокоить активистов, президент отправил туда федеральных агентов. Эту новость восприняли негативно как жители, так и в руководстве Сиэтла.

Теперь Трамп утверждает, что федералы пока только наблюдают за событиями, но не принимают участия в разгоне протестующих, как пишут СМИ.

- Силы национальной безопасности и федеральные силы очень мало вовлечены в Сиэтле, там находится большая резервная группа на случай непредвиденной ситуации. СМИ ошибаются и в описании этого", - написал Трамп в Twitter.

Президент считает, что без федералов местная полиция "не продержалась бы и дня", их главная цель - охрана федеральной собственности. Ранее он говорил, что Сиэтл "захвачен внутренними террористами".

В соцсетях растет недовольство жителей Сиэтла политикой прибывших агентов, которые якобы чрезмерно применяют силу.

Fox News сообщает, что протестующие и сами ведут себя агрессивно - в воскресенье 26 июля они вновь крушили магазины и витрины кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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