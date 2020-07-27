Трамп обвинил СМИ в искажении информации по протестам в Сиэтле

27 Июль 2020 2020-07-27T19:23:17+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что журналисты искажают информацию о протестах в Сиэтле. Акции протестов против расизма переросли в стычки с полицией - ранены десятки офицеров. Для того, чтобы успокоить активистов, президент отправил туда федеральных агентов. Эту новость восприняли негативно как жители, так и в руководстве Сиэтла.

Теперь Трамп утверждает, что федералы пока только наблюдают за событиями, но не принимают участия в разгоне протестующих, как пишут СМИ.

- Силы национальной безопасности и федеральные силы очень мало вовлечены в Сиэтле, там находится большая резервная группа на случай непредвиденной ситуации. СМИ ошибаются и в описании этого", - написал Трамп в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU