2020-07-27T19:38:19+03:00
В мире

Польша выходит из Конвенции по борьбе с домашним насилием

Прокурор Польши считает, что нет в Европе другой страны, где соблюдают стандарты "недопущения насилия в отношении женщин"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин принята в 2011 годуСтамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин принята в 2011 годуФото: Shutterstock
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Польша выходит из европейской Конвенции по борьбе с домашним насилием. Об этом заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро. Он напомнил, что в Польше и без этого документа соблюдают принцип "недопущения насилия в отношении женщин" в пример многим другим странам.

- Сегодня я подал заявление министру семьи, труда и социальной политики о начале действий по выходу из Конвенции,- приводит его слова РИА Новости.- Стандарты могут соблюдаться без влияния идеологии...речь идет о роли пола человека не в понятии биологическом.

По мнению польского министра, Конвенция не отражает истинных причин проблемы, таких как алкоголь, наркотики, там нет никаких рекомендаций, как со всем эти бороться.

В июле польские власти выступили с предложением запретить однополым семьям усыновлять детей. Это положение хотят закрепить в Конституции.

Официально однополые браки в Польше не признаются, но есть решения высших судов - людей в таких парах расценивают как родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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