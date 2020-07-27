2020-07-27T20:01:40+03:00
Общество

Российский Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик США

Американский "Посейдон" находился над нейтральными водами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Су-27Су-27Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Российский истребитель Су-27 поднялся на перехват самолета-разведчика США "Посейдон" над нейтральными водами Черного моря.

В понедельник, 27 июля, военные засекли объект, который приближался к российской границе. Для немедленного реагирования, в небо подняли истребитель Су-27, находившийся в распоряжении сил Южного военного округа.

Вскоре объект был опознан - это американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон". Американцы в итоге сменили курс и полетели обратно:

- После разворота самолета-разведчика ВМС США от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования,- сообщили в Минобороны.

При этом, российские военные действовали в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушений с их стороны не зафиксировано. Самолет США границы России не пересек.

Это уже третий самолет-разведчик, который российские летчики перехватывают с начала текущего месяца: 1 июля они заметили американский RC-135W Rivet Joint над Черным морем, а 22 июля - над Черным морем и Балтикой летали самолеты-разведчики США и Германии.

Видео перехвата истребителем Су-27 самолета-разведчика ВМС США над Черным морем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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