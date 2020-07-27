27 Июль 2020 2020-07-27T19:54:57+03:00

В Госдуме объяснили, почему Германия против возвращения РФ в G7 Фото: Анатолий ЖДАНОВ

И напомнили, что Россия не рвется в «большую семерку

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов объяснил слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса, почему Германия против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.

Депутат отметил, что "для Российской Федерации чем шире формат, тем он более комфортный с точки зрения продвижения ее внешнеполитических приоритетов". По его мнению, нашу страну вполне устраивает текущее положение дел.

- Нас вполне устраивает то, что мы имеем сейчас. Это и «большая двадцатка» и различные площадки международных организаций, центральная из которых ООН... Мы находим там понимание среди большего количества государств, чем те которые представлены в G7, - пояснил депутат в беседе с "Известиями".

В свою очередь в Совфеде напомнили, что заявление немецкого дипломата отражает политическую линию, которой страна придерживается по отношению к России в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма.

- Больше чем уверен, Маас прекрасно понимает, что Крым никогда не вернётся в состав Украины, - говорит RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

ИСТОЧНИК KP.RU