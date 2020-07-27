ВКонтакте впервые открывает блогерский дом

27 Июль 2020 2020-07-27T20:17:44+03:00

Креативные видео будут снимать в общем пространстве и публиковать их в «Клипах» ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

ВКонтакте впервые в своей истории объединяет популярных авторов контента в одном доме. Жить в Dream Team House приглашены известные блогеры-миллионики. В общем пространстве они будут снимать креативные видео и публиковать их в «Клипах» ВКонтакте. Именно на этой новой платформе авторы контента будут делиться своим творчеством. Они приглашают своих подписчиков из других социальных сетей также присоединяться к "Клипам" ВКонтакте.

Блогерский дом ВКонтакте

В Dream Team House уже прошла первая премьера. В честь новоселья один из обитателей дома Даня Милохин представил трек «Потанцуй со мной» и запустил танцевальный челлендж #потанцуйсомной.

В дальнейшем блогерский дом продолжит устраивать различные челленджи, конкурсы и эксклюзивные события.

Блогерский дом ВКонтакте

Постоянно проживать на площадке «Клипов» ВКонтакте будут: Диана Астер, Даня Милохин, Анастасия Усеева, Аня Покров, Артур Бабич, Артём Waterfork, Маха Горячева, Ваша Маруся, Олег Ликвидатор, Влад Неопознанный, Настя Рыжик, Саша Лыгалов, Никита Левинский и Ира Блан.

- Поддержка контент-мейкеров не только онлайн, но и офлайн позволит разнообразить их работы, вдохновить на необычные креативы — и тем самым предложить аудитории более интересные видео. Уверены, эта необычная коллаборация понравится и блогерам, и их подписчикам, - рассказал Александр Круглов, заместитель CEO по стратегии и развитию бизнеса ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU