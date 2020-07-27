В Москве за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков

27 Июль 2020 2020-07-27T20:23:57+03:00

В Москве затопило дороги и станции метро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дожди в столице прогнозируются до среды

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Московские синоптики сообщили, что 27 июля выпало половина от всей июльской нормы - 48 мм осадков. Ливень начался днем и продолжался дольше, чем ожидали.

- На метеостанции на ВДНХ, по которой ведется летопись московской погоды, выпало 48 мм дождей, что составляет 51% от месячной нормы в июле, - сказали "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

Дожди, но уже не такие сильные, ожидаются в Москве во вторник и среду. 28 июля температура воздуха не будет выше 26 градусов, 29 июля - немного теплее, до +29.

Столичные ливневки не справлялись с потоком воды, затапливало не только отдельные участки дорог, но и станции метро. Например, на станции "Ботанический сад" пассажиры могли наблюдать настоящий водопад.

На севере и северо-востоке города жители стали свидетелями усиленного раската грома. На Дмитровском шоссе образовался многокилометровый затор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/792926" frameborder="0"></iframe> Последствия потопа в Москве: видео очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU