Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Ливии

27 Июль 2020 2020-07-27T21:24:13+03:00

Несколько дней назад турецкий президент провел встречу с главой ПНС Ливии

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Российский президент Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой ситуацию в Ливии. О телефонном разговоре двух лидеров сообщила канцелярия Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее, 25 июля, турецкий президент в Стамбуле встретился лично с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, причем заранее визит иностранного политика никак не анонсировали.

Не известно, рассказал ли Эрдоган Путину об итогах этой встречи. Напомним, в Ливии сложилась ситуация двоевластия. Западный мир признает правление Правительства национального согласия во главе с Сарраджем. Но тем временем, на востоке правит временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани с парламентом, поддерживаемый Хафтаром.

Также во время телефонной беседы Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, а также вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

ИСТОЧНИК KP.RU