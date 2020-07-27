Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Ливии
Российский президент Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой ситуацию в Ливии. О телефонном разговоре двух лидеров сообщила канцелярия Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ранее, 25 июля, турецкий президент в Стамбуле встретился лично с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, причем заранее визит иностранного политика никак не анонсировали.
Не известно, рассказал ли Эрдоган Путину об итогах этой встречи. Напомним, в Ливии сложилась ситуация двоевластия. Западный мир признает правление Правительства национального согласия во главе с Сарраджем. Но тем временем, на востоке правит временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани с парламентом, поддерживаемый Хафтаром.
Также во время телефонной беседы Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, а также вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном.
ИСТОЧНИК KP.RU