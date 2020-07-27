2020-07-27T22:31:52+03:00
Политика

Путин и Эрдоган заявили о готовности координировать усилия для стабилизации ситуации в Закавказье

Лидеры стран обсудили по телефону конфликт на армяно-азербайджанской границе
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Владимир Путин созвонился с президентом ТурцииВладимир Путин созвонился с президентом ТурцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры в понедельник 27 июля.

Одной из тем, которую они обсудили, стала ситуация на границе Армении и Азербайджана и обострение конфликта между странами.

Президенты обменялись мнениями, так, Владимир Путин выступил за то, что нельзя допускать любых действий, которые бы способствовали эскалации конфликта.

- С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путём переговоров. Выражена готовность к координации усилий в целях стабилизации в регионе,- сказано в сообщении на сайте Кремля.

Обсудили также сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Напомним, с августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще двумя странами, но переговоры с 30 государствами продолжаются, так что вероятно вскоре число открытых направлений для россиян увеличится.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Делягин: Россия открывает для туристов Турцию, чтобы урегулировать азербайджано-армянский конфликт

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки в Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом
Правила поездок россиян заграницу в 2020 году: В АТОР рассказали об обязательных анкетах и изоляции
Зрительница разглядела на шее ведущей "шишку" и спасла ей жизнь
Росгвардейцы нашли 62-летнего мужчину, который неделю провел в лесу
Новую мутацию "свиного гриппа" нашли в Бразилии
В Минпросвещения посоветовали школам отказаться от проведения массовых мероприятий до конца года
Путин и Эрдоган заявили о готовности координировать усилия для стабилизации ситуации в Закавказье
В библиотеках уберут из общих залов книги 18+
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Ливии
В России вырос спрос на "золотые паспорта" на фоне пандемии коронавируса
Обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус
ВКонтакте впервые открывает блогерский дом
В Москве за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков