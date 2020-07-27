Путин и Эрдоган заявили о готовности координировать усилия для стабилизации ситуации в Закавказье

27 Июль 2020 2020-07-27T22:31:52+03:00

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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры в понедельник 27 июля.

Одной из тем, которую они обсудили, стала ситуация на границе Армении и Азербайджана и обострение конфликта между странами.

Президенты обменялись мнениями, так, Владимир Путин выступил за то, что нельзя допускать любых действий, которые бы способствовали эскалации конфликта.

- С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путём переговоров. Выражена готовность к координации усилий в целях стабилизации в регионе,- сказано в сообщении на сайте Кремля.

Обсудили также сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Напомним, с августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще двумя странами, но переговоры с 30 государствами продолжаются, так что вероятно вскоре число открытых направлений для россиян увеличится.

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ИСТОЧНИК KP.RU