2020-07-27T22:28:30+03:00
Общество

В Минпросвещения посоветовали школам отказаться от проведения массовых мероприятий до конца года

Такие меры приняты в связи с пандемией коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Уроки в школах начнутся традиционно в сентябре, сдвигать начало учебного года не станутУроки в школах начнутся традиционно в сентябре, сдвигать начало учебного года не станутФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что до 1 января школам стоит отказаться от проведения массовых мероприятий из-за коронавируса.

Осенью вирусологи прогнозируют рост заболеваемости, поскольку коронавирус, как и любое другое респираторное заболевание является сезонным.

- Мы понимаем, что от больших массовых мероприятий до 1 января стоит по понятным причинам отказаться, но, как я уже сказал, традиционные занятия будут, будет проведена и дезинфекция школ, будут использованы определенные средства защиты, термометрия на входе,- сказал министр в интервью на канале "Россия 1".

В каждой школе будет работать медработник.

Несмотря на пандемию, в России не стали сдвигать сроки начала учебного года. Не будут менять и формат - уроки будут проходить в классах, но дистанционный формат останется - как дополнение к основным занятиям.

Остановить пандемию удастся, считают ученые, когда будет сформирован иммунитет у 60-70 процентов населения. Добиться этого возможно с помощью вакцины. Две российские разработки - на финальных стадиях исследования и, возможно, будут готовы до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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