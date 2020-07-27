Новую мутацию "свиного гриппа" нашли в Бразилии
В Бразилии обнаружили новый штамм "свиного гриппа" с высоким риском развития пандемии. Этот вариант вируса отличается высокой заразностью, он легче передается и пока не ясно, насколько смертелен.
- С 2005 года обнаружено 25 различных вариантов вируса гриппа А/H1N2. Но тот, что мы обнаружили в городе Ибипора отличается от открытых ранее,- сообщила в интервью газете Globo глава лаборатории респираторных вирусов и кори Fiocruz Миралда Сикейра.
Она считает, что у этого штамма такой же риск развития в пандемию, как у и нового коронавируса. Бразильский вирус тоже "перепрыгнул" от животного к человеку. Пока известно об одном случае инфицирования человека, заболела 22-летняя сотрудница мясоперерабатывающего предприятия.
В Китае сделали аналогичное открытие - тоже новый штамм вируса A/H1N1, и тоже заражение произошло на мясном заводе.
Ученые считают Латинскую Америку новым местом, где возможно возникновение новой пандемии. Все из-за того, что люди все больше вторгаются в животный мир, отвоевывают новые территории.
ИСТОЧНИК KP.RU