2020-07-27T22:46:02+03:00
В мире

Новую мутацию "свиного гриппа" нашли в Бразилии

Ранее китайские ученые говорили, что тоже обнаружили штамм вируса с "пандемическим потенциалом"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ученые считают, что новый штамм вируса"свиного гриппа" обладает повышенной заразностьюУченые считают, что новый штамм вируса"свиного гриппа" обладает повышенной заразностьюФото: Мария ЛЕНЦ
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В Бразилии обнаружили новый штамм "свиного гриппа" с высоким риском развития пандемии. Этот вариант вируса отличается высокой заразностью, он легче передается и пока не ясно, насколько смертелен.

- С 2005 года обнаружено 25 различных вариантов вируса гриппа А/H1N2. Но тот, что мы обнаружили в городе Ибипора отличается от открытых ранее,- сообщила в интервью газете Globo глава лаборатории респираторных вирусов и кори Fiocruz Миралда Сикейра.

Она считает, что у этого штамма такой же риск развития в пандемию, как у и нового коронавируса. Бразильский вирус тоже "перепрыгнул" от животного к человеку. Пока известно об одном случае инфицирования человека, заболела 22-летняя сотрудница мясоперерабатывающего предприятия.

В Китае сделали аналогичное открытие - тоже новый штамм вируса A/H1N1, и тоже заражение произошло на мясном заводе.

Ученые считают Латинскую Америку новым местом, где возможно возникновение новой пандемии. Все из-за того, что люди все больше вторгаются в животный мир, отвоевывают новые территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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