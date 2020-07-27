2020-07-27T22:48:13+03:00
Политика

Росгвардейцы нашли 62-летнего мужчину, который неделю провел в лесу

Когда пожилого человека нашли, он уже не в силах был говорить
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Когда пожилого человека нашли, он уже не в силах был говорить. Фото: Росгвардия РФКогда пожилого человека нашли, он уже не в силах был говорить. Фото: Росгвардия РФ
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В Нижегородской области военнослужащих Росгвардии отправили на поиски 62-летнего мужчину, который пропал шесть дней назад. И они не подвели, нашли и спасли пожилого человека.

- 27 июля группы росгвардейцев под руководством старшего лейтенанта Сергея Карабашева в очередной раз прочесывали местность. Шел уже пятый день поисков, надежда на счастливый исход таяла с каждым часом. Но военнослужащие продолжали проверять каждый куст, по пояс в траве просматривали метр за метром вероятного местонахождения пропавшего мужчины. В какой-то момент росгвардейцы услышали приглушенный крик о помощи. Бойцы отправились на голос и обнаружили пропавшего мужчину, - сообщили подробности в Росгвардии.

В Нижегородской области военнослужащих Росгвардии отправили на поиски 62-летнего мужчину, который пропал шесть дней назад. Фото: Росгвардия РФ

В Нижегородской области военнослужащих Росгвардии отправили на поиски 62-летнего мужчину, который пропал шесть дней назад. Фото: Росгвардия РФ

Когда военнослужащие обнаружили 62-летнего гражданина, он уже был сильно истощен и не мог самостоятельно передвигаться. Он даже не в силах был говорить. Военнослужащие напоили его водой и поддерживали до прибытия медиков. На место из деревни Черницова оперативно доставили родных потерявшегося гражданина.

Они рассказали, что дедушка пошел пешком в соседнюю деревню и заблудиться.

Когда военнослужащие обнаружили 62-летнего гражданина, он уже был сильно истощен и не мог самостоятельно передвигаться. Фото: Росгвардия РФ

Когда военнослужащие обнаружили 62-летнего гражданина, он уже был сильно истощен и не мог самостоятельно передвигаться. Фото: Росгвардия РФ

После оказания первой медицинской помощи росгвардейцы помогли врачам госпитализировать пожилого мужчину в лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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