Зрительница разглядела на шее ведущей "шишку" и спасла ей жизнь
Репортер WFLA из Тампы Виктория Прайс рассказала, как письмо от незнакомой женщины буквально спасло ей жизнь. После одного из эфиров ей на почту пришло сообщение, буквально несколько предложений:
- Здравствуй. Только что увидела ваш новостной репортаж. Меня беспокоит шишка на твоей шее. Пожалуйста, проверь свою щитовидную железу. Напоминает мне о моей шее, моя оказалась раком. Береги себя.
Письмо с таким странным содержанием Виктория получила впервые и не знала, как реагировать - паниковать или успокоиться - возможно, это просто чья-то злая шутка.
Когда она рассказала о письме своему жениху, то он проявил настойчивость и буквально заставил ее позвонить врачу. Договорились о приеме. Когда ведущая пришла в больницу, медик подтвердил - шея действительно выглядит опухшей, вероятно гипотиреоз, но на всякий случай направил ее на анализ крови и УЗИ.
- Оказывается, у меня рак. И я в долгу перед одним из наших замечательных зрителей за то, что привлекли мое внимание,- написала она в Twitter.
Теперь Викторию ждет операцияФото: twitter.com
Похожий случай произошел с другой телеведущей, Деборой Норвилл, у которой зритель тоже разглядел рак щитовидной железы.
ИСТОЧНИК KP.RU