Зрительница разглядела на шее ведущей "шишку" и спасла ей жизнь

27 Июль 2020 2020-07-27T23:08:18+03:00

Виктория Прайс получила после эфира странное электронное письмо и сначала даже засомневалась, насколько серьезно относиться к совету незнакомого человека

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Репортер WFLA из Тампы Виктория Прайс рассказала, как письмо от незнакомой женщины буквально спасло ей жизнь. После одного из эфиров ей на почту пришло сообщение, буквально несколько предложений:

- Здравствуй. Только что увидела ваш новостной репортаж. Меня беспокоит шишка на твоей шее. Пожалуйста, проверь свою щитовидную железу. Напоминает мне о моей шее, моя оказалась раком. Береги себя.

Письмо с таким странным содержанием Виктория получила впервые и не знала, как реагировать - паниковать или успокоиться - возможно, это просто чья-то злая шутка.

Когда она рассказала о письме своему жениху, то он проявил настойчивость и буквально заставил ее позвонить врачу. Договорились о приеме. Когда ведущая пришла в больницу, медик подтвердил - шея действительно выглядит опухшей, вероятно гипотиреоз, но на всякий случай направил ее на анализ крови и УЗИ.

- Оказывается, у меня рак. И я в долгу перед одним из наших замечательных зрителей за то, что привлекли мое внимание,- написала она в Twitter.

Теперь Викторию ждет операцияФото: twitter.com

Похожий случай произошел с другой телеведущей, Деборой Норвилл, у которой зритель тоже разглядел рак щитовидной железы.

ИСТОЧНИК KP.RU