Правила поездок россиян заграницу в 2020 году: В АТОР рассказали об обязательных анкетах и изоляции

27 Июль 2020 2020-07-27T23:21:59+03:00

Туристы должны быть готовы не только к пляжу, но и к проверке на Covid-19 Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение, но туристам стоит знать о требованиях, которые предъявляет принимающая сторона

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, какие существуют правила поездок россиян за границу.

Напомним, международное сообщение возобновляют с августа. Пока только с тремя странами: Турцией, Великобританией и Танзанией. В России вводят обязательное требование для всех въезжающих - справка об отсутствии коронавируса.

Но и принимающая россиян сторона тоже готова впустить иностранцев в страну с соблюдением определенных правил.

Турция: Справку с отрицательным тестом на Covid-19 в Турции требовать не станут. Но температуру в аэропорту измерят, если повышена - отправят на карантин и на бесплатное тестирование на коронавирус.

- Во время полета пассажиры должны будут заполнить специальную анкету, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи и пр., а также данные о состоянии здоровья (наличие или отсутствие симптомов COVID-19),- сообщили в АТОР.

С момента открытия границ спрос на отдых в Турции вырос в три раза.

Танзания: Анкету здоровья туристы заполняют еще в самолете, а в аэропорту им измеряют температуру. На тестирование, кстати, могут отправить не только при повышенных показателях температуры, но также если у человека другие симптомы инфекции - кашель, частое чихание.

Великобритания: Британия не вводила запрет на въезд, но установила обязательное требование - 14-дневный карантин для всех. Позже для стран ЕС сняли исключение. Так что россиянам в Британии придется две недели быть в изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU