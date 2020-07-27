Правила поездок россиян заграницу в 2020 году: В АТОР рассказали об обязательных анкетах и изоляции
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, какие существуют правила поездок россиян за границу.
Напомним, международное сообщение возобновляют с августа. Пока только с тремя странами: Турцией, Великобританией и Танзанией. В России вводят обязательное требование для всех въезжающих - справка об отсутствии коронавируса.
Но и принимающая россиян сторона тоже готова впустить иностранцев в страну с соблюдением определенных правил.
Турция: Справку с отрицательным тестом на Covid-19 в Турции требовать не станут. Но температуру в аэропорту измерят, если повышена - отправят на карантин и на бесплатное тестирование на коронавирус.
- Во время полета пассажиры должны будут заполнить специальную анкету, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи и пр., а также данные о состоянии здоровья (наличие или отсутствие симптомов COVID-19),- сообщили в АТОР.
С момента открытия границ спрос на отдых в Турции вырос в три раза.
Танзания: Анкету здоровья туристы заполняют еще в самолете, а в аэропорту им измеряют температуру. На тестирование, кстати, могут отправить не только при повышенных показателях температуры, но также если у человека другие симптомы инфекции - кашель, частое чихание.
Великобритания: Британия не вводила запрет на въезд, но установила обязательное требование - 14-дневный карантин для всех. Позже для стран ЕС сняли исключение. Так что россиянам в Британии придется две недели быть в изоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU