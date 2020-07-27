Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 650 тысяч человек

27 Июль 2020 2020-07-27T23:31:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 27 июля, число умерших из-за коронавируса COVID-19 во всем мире превысило 650 тысяч человек. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, число инфицированных в мире на данный момент составляет 16 330977 человек. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 650029 больных, выздоровели 9 439204 пациента.

На первом месте по числу случаев заболевания – Соединенные Штаты, где коронавирусом заразились 4 271095 человек, из них 147253 умерли. За США следует Бразилия, где зафиксирован 2 419091 случай заражения и 87004 смерти. На третьем месте Индия с 1 435453 инфицированными и 32771 умершим.

Россия занимает четвертое место. С начала вспышки COVID-19, по данным оперативного штаба, в нашей стране зафиксировано 818120 случаев заболевания, скончались 13354 человека. Полностью выздоровели и выписались из больниц 603329 заразившихся.

Напомним, в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об усилении пандемии и отметил, что за последние шесть недель количество инфицированных практически удвоилось.Ранее сайт kp.ru писал, какие страны накрыло второй волной коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU