Маргарита Симоньян прокомментировала будущие президентские выборы в США

27 Июль 2020 2020-07-28T00:00:41+03:00

Глава телеканала RT в большом интервью на радио «КП» выразила мнение, что институт президентства Америки – это «институт открытки»

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян в большом интервью на радио «КП» поделилась с телеведущей Тиной Канделаки своим мнением о будущих президентских выборах в США.

«Институт президентства Америки – это же институт открытки, институт визитной карточки, институт красивой фотографии. Нет никакой принципиальной разницы, по крайней мере, с точки зрения внешней политики, кто стоит во главе США. Ни один президент США не может даже свои собственные предвыборные обещания выполнить, которые расходятся с генеральной линией того, что называется дипстейт. Потому что Америкой управляет никакой не президент, это совершенно очевидно, а дипстейт», - сказала глава телеканала РТ.

Она отметила, что президент Соединенных Штатов – «это просто открыточка, это киноактер, такой Голливуд для публики».

«В первую очередь для своей, внутренней публики, ну и для остального мира тоже – вот, посмотрите, они у нас меняются каждые четыре года. Хотели чернокожего? Нате вам чернокожего. Вот, посмотрите, и такой у нас даже может быть, как Трамп. Но ничего же не меняется», - добавила Маргарита Симоньян.

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ИСТОЧНИК KP.RU