2020-07-28T00:27:01+03:00
Общество

В Госдуме предложили привлекать полицейских к принудительной госпитализации психически больных

Авторы законопроекта учли, что человек с психическим расстройством может быть опасен для медиков
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который предлагает привлекать полицейских к принудительной госпитализации психически больныхНа рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который предлагает привлекать полицейских к принудительной госпитализации психически больныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который предлагает привлекать полицейских к принудительной госпитализации психически больных людей – тех, кто может быть опасен и для себя, и для окружающих, а также тех, кто пытался покончить с собой или сбежал из психиатрической лечебницы.

В документе, разработанном Заксобранием Ленинградской области, уточняется, что полиция обязана помогать медицинским работникам «в осуществлении недобровольной госпитализации лиц» не только по решению суда, но в отдельных случаях – и до судебного постановления о помещении психически нездорового человека в специальное медучреждение. Авторы законопроекта поясняют, что пациент с психическим расстройством может оказать физическое сопротивление, опасное для медиков, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле, в разгар вспышки коронавируса, петербургский суд впервые рассмотрел три дела о принудительной госпитализации по видеосвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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