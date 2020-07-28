Маргарита Симоньян – о пандемии коронавируса: Мы из этой ситуации вышли просто в лучших традициях еще Советского Союза
Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что из ситуации с пандемией коронавируса Россия вышла в лучших традициях Советского Союза. Об этом она сказала телеведущей Тине Канделаки в большом интервью на радио «КП».
«Совершенно очевидно, что мы по состоянию на сегодня вышли из этой пандемии, не побоюсь этого слова, блистательно, по сравнению с другими странами, которые принято называть цивилизованными и принято считать успешными. Наконец-то все увидели то, что я говорила годами, а надо мной просто смеялись мои друзья и знакомые в знаменитых московских гостиных, про ту же Америку, когда я говорила, что в Америке блистательная, лучшая в мире медицина для богатых и вообще никакой – для бедных. Это стало очевидно всем», - отметила глава телеканала RT.
«И то, что там произошло и происходит сейчас, это такое красноречивое тому подтверждение, что мне больше и говорить-то, в общем-то, никому ничего не надо, кроме самых упертых людей, которые и сейчас продолжают утверждать, что Америке все тихо и спокойно, и полицейского произвола нет, и больницы для всех, и медицинская помощь всем доступна», - добавила она.
«Мы из этой ситуации вышли просто в лучших традициях еще Советского Союза, который умудрялся справляться и не с такими сложностями и из них выходить при гораздо более тяжелых исходных обстоятельствах. Я и войну имею в виду, и другие истории», - подытожила Маргарита Симоньян.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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