Маргарита Симоньян – о пандемии коронавируса: Мы из этой ситуации вышли просто в лучших традициях еще Советского Союза

28 Июль 2020 2020-07-28T00:36:53+03:00

В большом интервью на радио «КП» глава телеканала RT отметила, что СССР умудрялся справляться и не с такими сложностями

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что из ситуации с пандемией коронавируса Россия вышла в лучших традициях Советского Союза. Об этом она сказала телеведущей Тине Канделаки в большом интервью на радио «КП».

«Совершенно очевидно, что мы по состоянию на сегодня вышли из этой пандемии, не побоюсь этого слова, блистательно, по сравнению с другими странами, которые принято называть цивилизованными и принято считать успешными. Наконец-то все увидели то, что я говорила годами, а надо мной просто смеялись мои друзья и знакомые в знаменитых московских гостиных, про ту же Америку, когда я говорила, что в Америке блистательная, лучшая в мире медицина для богатых и вообще никакой – для бедных. Это стало очевидно всем», - отметила глава телеканала RT.

«И то, что там произошло и происходит сейчас, это такое красноречивое тому подтверждение, что мне больше и говорить-то, в общем-то, никому ничего не надо, кроме самых упертых людей, которые и сейчас продолжают утверждать, что Америке все тихо и спокойно, и полицейского произвола нет, и больницы для всех, и медицинская помощь всем доступна», - добавила она.

«Мы из этой ситуации вышли просто в лучших традициях еще Советского Союза, который умудрялся справляться и не с такими сложностями и из них выходить при гораздо более тяжелых исходных обстоятельствах. Я и войну имею в виду, и другие истории», - подытожила Маргарита Симоньян.

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ИСТОЧНИК KP.RU