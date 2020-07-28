Мыши помогли ученым понять, какие клетки отвечают за «мужскую» агрессию и интерес к противоположному полу

28 Июль 2020 2020-07-28T01:06:34+03:00

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Группа ученых-нейрофизиологов из Нью-Йоркского университета уже более десяти лет наблюдают за семейными парами и ставят эксперименты на мышах, пытаясь понять, какие нейронные механизмы управляют отношениями полов и разницей в их поведении. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Neuroscience.

В частности, американские специалисты установили, какие клетки отвечают за «мужскую» агрессию и интерес к дамам: когда они заблокировали в мозге мышей-самцов две цепочки нейронов, грызуны начисто лишились как интереса к самкам, так и агрессии по отношению к «соперникам».

«Открытие клеток, отвечающих за агрессивность и половое поведение у мышей, в перспективе поможет нам найти аналогичные области в мозге человека и понять, как на них можно действовать – например, с помощью лекарств. При этом мы не исключаем, что аналогичных цепочек нейронов у человека может и не быть», - говорит доцент университета Даюй Линь.

Она также рассказала, что ученые активно исследуют работу своеобразной «программы материнства», которая «включается» в мозге млекопитающих (в том числе и человека), когда появляется потомство. Например, эксперименты на мышах показали, что при воздействии на отвечающие за эту программу области мозга, то подопытные начинают заботиться даже о чужих детенышах, причем не только самки, но и самцы.

ИСТОЧНИК KP.RU