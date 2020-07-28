В Саудовской Аравии начинается хадж

28 Июль 2020 2020-07-28T01:36:46+03:00

В священный для мусульман город Мекка обычно приезжают миллионы паломников, но в этом году хадж совершат около тысячи человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Во вторник, 28 июля, в Саудовской Аравии начинается традиционный хадж, который продлится шесть дней и завершится 2 августа.

Однако в этом году из-за пандемии коронавируса паломничество по святым для мусульман местам сможет совершить очень ограниченное число людей – около тысячи человек, тогда как обычно число паломников составляет не менее 2,5 миллиона.

Власти королевства уже предупредили, что будут внимательно следить за соблюдением необходимых ограничений. В частности, все прибывшие на хадж должны соблюдать социальную дистанцию, а организаторы предпримут повышенные санитарно-гигиенические меры.

Например, все камни, используемые во время обряда «Побивания камнями шайтана», будут обрабатывать антисептическими средствами, а паломникам не разрешат прикасаться к мусульманской святыне Каабе. Кроме того, участники хаджа должны надевать защитные маски во время молитв, передает Интерфакс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Мухаммед Салех говорил, что в этом году в паломничестве смогут принять участие около десяти тысяч человек, причем все они сдадут тест на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU