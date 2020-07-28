2020-07-28T01:58:18+03:00
Общество

Маргарита Симоньян прокомментировала переговоры Зеленского с террористом в Луцке

Глава телеканала RT в большом интервью на радио «КП» рассказала о своем отношении к поступку президента Украины
Саша ПЯТНИЦКАЯАнтон ВЛАСОВ
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Главный редактор RT Маргарита СимоньянГлавный редактор RT Маргарита СимоньянФото: Из личного архива
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян в большом интервью на радио «КП» призналась телеведущей Тине Канделаки, что даже не слышала о Владимире Зеленском «до того как он стал политической фигурой на Украине». Она также рассказала, что думает по поводу захвата заложников в украинском Луцке и правильно ли поступил Зеленский, когда вступил в переговоры с террористом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по требованию захватчика лидер Незалежной записал и опубликовал видеообращение, в котором посоветовал всем смотреть фильм «Земляне», однако потом, когда террориста арестовали, удалил его. Стоит отметить, что после ролика главы государства Кривош отпустил всех заложников.

«Тут я сразу отмету аргументы о том, что это унизительно для президента, это нельзя поэтому. Тут я согласна с Зеленским, что не это должно быть аргументом. Аргументом должна быть вероятность спасения жизней. То, что он каким-то образом принизил свое высокочтимое президентское достоинство и прочие сантименты этого толка, эмоции этого толка здесь не должны быть факторами, влияющими на принятие решений», - так прокомментировала те события Маргарита Симоньян.

«Но есть другой фактор. И выбор на самом деле – между этими двумя. То есть выбор не между тем, пойти ему навстречу и, таким образом, спасти жизни, но при этом унизиться и опозориться, а выбор между следующими возможными проблемами. Первое. Сейчас мы пойдем ему навстречу, запишем ролик, он отпустит людей, мы спасем жизни. Второе. Это может стать прецедентом и примером для других, которые, увидев, что государство реагирует вот так ласково, могут возбудиться, решить, что им теперь тоже можно, это может вдохновить других людей и другие организации на похожие подвиги в предвкушении того, что и на их «подвиги» государство отреагирует так же», - отметила глава телеканала RT.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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