2020-07-28T02:50:35+03:00
Экономика

Курс биткоина поднялся выше $11 тысяч

Стоимость криптовалюты продолжает расти
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Курс биткоина продолжает растиКурс биткоина продолжает растиФото: REUTERS
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Курс самой популярной в мире виртуальной валюты продолжает стремительно расти, биткоин уже снова стоит больше одиннадцати тысяч долларов. По данным портала Coinmarketcap, в ночь на вторник, 27 июля, цена одного биткоина составила 11,105 тысячи долларов.

Напомним, биткоин был введен в обращение в 2009 году, сначала его стоимость была невысокой, но курс уверенно рос, и в начале ноября 2017 года электронная денежка стоила уже семь тысяч долларов, а в декабре курс биткоина даже пробил отметку в 18 тысяч долларов, но затем стал быстро снижаться, потом – снова расти. В конце июня прошлого года, например, за один биткоин давали почти 12,5 тысяч долларов, а в марте этого года его цена опускалась ниже $4000.

Между тем, по словам многих экспертов, в том числе аналитика банка Morgan Stanley Джеймса Фосетта, реальная стоимость биткоина равна нулю и его нельзя оценивать как валюту из-за отсутствия процентной ставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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