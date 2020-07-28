«Минимум 10 лет!»: Трамп тюрьмой протестующим, оскверняющим правительственные здания

28 Июль 2020 2020-07-28T03:35:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы протестующим в Портленде (штат Орегон) и других американских городах, которые в пылу своей борьбы с «расовым неравенством» совершают акты вандализма в отношении правительственных зданий.

«Анархисты, подстрекатели и протестующие, которые уродуют здание федерального суда в Портленде или любые другие правительственные постройки во всех наших городах и штатах и наносят им ущерб, будут преследоваться в соответствии с недавно повторно введенным в действие указом о защите памятников», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

«Минимум 10 лет тюрьмы. Не делайте так!» - добавил Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, он подписал указ о защите памятников в Соединенных Штатах месяц назад. Ранее Трамп объявил, что разрешил арестовывать каждого «борца с расизмом», который попытается или уничтожить любой памятник на территории США, а также пообещал сажать вандалов в тюрьму на срок до 10 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791890" frameborder="0"></iframe> В Портленде продолжаются беспорядки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Колумб, закрой Америку обратно! — Как США превратились в Украину-2

Еще месяц назад на вопрос «Чем Америка похожа на Украину?» можно было смело рассмеяться – ну где Киев и где Вашингтон?! Это же, как говорят в Одессе, две большие разницы. Как самокат и «Харлей Дэвидсон». Но оказалось, что у американцев с украинцами пугающе много общего. В результате массового помешательства на почве скорби по безвинно погибшему наркоману-грабителю, Америка вдруг открылась с неожиданной, животной стороны (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU