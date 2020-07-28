Объявлены имена 13 претендентов на Букеровскую премию

28 Июль 2020 2020-07-28T04:35:18+03:00

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В Лондоне объявили список номинантов на Букеровскую премию (Man Booker Prize). В 2020 году за одну из самых престижных в мире литературных наград поборются 13 писателей и писательниц – в списке лучших авторов этого года девять женщин, в том числе двукратная обладательница этой престижной литературной награды, британка Хилари Мэнтел.

Девять литераторов представляют США, причем у троих из них двойное гражданство: Дайан Кук, Эвнил Доши, Кайли Рид, Брэндон Тейлор, Энн Тайлер, Си Пэм Чжан, а также Колум Маккэнн (Ирландия и США), Мааза Менгисте (Эфиопия и США), Дуглас Стюарт (Шотландия и США).

От Великобритании в перечень претендентов на премию попали три автора: Хилари Мэнтел, Гэбриел Краузе и Софи Уорд. Завершает список писательница из Зимбабве Цици Дангарембга, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда Букеровской премии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Букеровская премия учреждена в 1968 году, она присуждается за лучшее прозаическое произведение на английском языке. До 2014 года ее вручали только гражданам Великобритании, Ирландии или одной из стран Британского Содружества. Но теперь получить эту престижную литературную награду может автор с любым гражданством, главное – чтобы его роман был написан на английском языке и опубликован в Соединенном Королевстве. Приз победителю – 50 тысяч фунтов стерлингов (около 4,6 миллиона рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU