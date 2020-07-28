NASA: К Земле приближается астероид диаметром до 190 м

28 Июль 2020 2020-07-28T05:51:47+03:00

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило об очередном приближающемся к нашей планете астероиде. На этот раз речь идет о небесном теле диаметром от 84 до 190 метров.

По подсчетам американских астрономов, космический объект, который был открыт почти одиннадцать лет назад (14 августа 2009 года) и получил название 2009 PQ1, максимально сблизится с Землей 5 августа в 19:35 по московскому времени. В этот день и час астероид пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 3,2 миллиона километров со скоростью 13,4 километра в секунду.

Астероид 2009 PQ1 относится к группе «Аполлонов» – околоземным небесным телам, орбита которых пересекает орбиту Земли.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале прошлого месяца NASA сообщало о приближении «потенциально опасного» астероида размером 250–570 метров. Он пролетел мимо нас 6 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU