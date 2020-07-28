2020-07-28T06:44:36+03:00
Общество

В Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Индексация выплат пенсионерам в 2021 – 2024 годах будет превышать уровень ожидаемой инфляции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий в России до 2024 годаВ Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий в России до 2024 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года. Как пояснили в ведомстве, размеры индексации выплат неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, а потом их повышение будет зависеть от роста доходов бюджета Пенсионного фонда.

В министерстве уточнили, что согласно Федеральному закону от № 350-ФЗ, в 2021 – 2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции. Так, с 1 января 2021 года пенсии проиндексируют на 6,3%, в начале следующего 2022-го – на 5,9%, с 1 января 2023 года выплаты российским пенсионерам увеличатся еще на 5,6%, а с 1 января 2024 года – на 5,5%.

«Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий», - цитирует сообщение пресс-службы Минтруда РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку в 9,1% к страховой части пенсии. Никуда ходить с заявлениями не нужно, перерасчет произведут автоматически.

ИСТОЧНИК KP.RU

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