2020-07-28T07:27:20+03:00
Происшествия

В Мехико из-за удара молнии погибли две футболистки, еще три пострадали

Гроза началась во время матча женской футбольной лиги
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Две девушки скончались из-за удара молнии, еще три попали в больницуДве девушки скончались из-за удара молнии, еще три попали в больницуФото: REUTERS
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В Мехико из-за удара молнии погибли две футболистки, еще три пострадали, сообщает издание Universal.

В районе Тлауак на юго-востоке мексиканской столицы 27 июля проходил матч женской футбольной лиги, в разгар игры началась сильная гроза, и встречу пришлось прервать. Спортсменки побежали под навес, а пять девушек вернулись на футбольное поле, чтобы забрать мяч, в этот момент ударила молния.

Сразу вызвали «Скорую помощь», и всех доставили в больницу, но двух пострадавших врачи спасти не смогли, они скончались. Три девушки не такие тяжелые ожоги, и их жизни уже ничего не угрожает.

Ранее инструктор по безопасности Алексей Седой в эфире радио «КП» рассказал, как вести себя во время грозы дома, на работе и на дорогах, чтобы не стать жертвой удара молнии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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