2020-07-28T07:08:02+03:00
Общество

Последние новости на утро 28 июля 2020: В Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 28 июля 2020 года
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«КП» – о последних новостях на утро 28 июля 2020 года«КП» – о последних новостях на утро 28 июля 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ
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Последние новости на утро 28 июля 2020 года. В Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года. Как пояснили в ведомстве, размеры индексации выплат неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, а потом их повышение будет зависеть от роста доходов бюджета Пенсионного фонда.

NASA сообщило об очередном приближающемся к нашей планете астероиде. На этот раз речь идет о небесном теле диаметром от 84 до 190 метров. По подсчетам американских астрономов, космический объект максимально сблизится с Землей 5 августа в 19:35 по московскому времени. В этот день и час астероид пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 3,2 миллиона километров со скоростью 13,4 километра в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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