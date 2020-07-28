По восьми этапам строительства трассы Москва-Казань объявлены конкурсы

28 Июль 2020 2020-07-28T08:09:59+03:00

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Компания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань. Сумма всех объявленных конкурсов составила 507,3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Для всех контрактов необходимо сотрудничество с субподрядчиками в сфере малого или среднего бизнеса.

Заявки принимают до 17 августа. 18 августа их рассмотрят, и в течение суток примут дополнительные предложения. 28 августа объявят итоги конкурсов.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что платная скоростная автотрасса М-12 Москва-Казань должна быть готова к 2024 году. К окончанию строительства в нее будет инвестировано более 650 миллиардов рублей.

Также на сайте сообщали, что, по словам главы госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, стоимость проезда по новой трассе М-12 Москва–Казань составит около 1 600 рублей или 2,5 рубля за километр. Добраться до Казани будет можно за 6,5 часов. Сейчас этот путь занимает порядка 10 часов.

Председатель правительства Михаил Мишустин во время своего рабочего визита в Татарстан и совещания по строительству трассы М-12 поручил открыть дорогу к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU