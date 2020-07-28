2020-07-28T07:34:06+03:00
Экономика

По восьми этапам строительства трассы Москва-Казань объявлены конкурсы

Общая сумма тендеров составила 500 миллиардов рублей
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Объявлены тендеры на постройку трассы Москва – Казань. Фото: mindortrans.tatarstan.ruОбъявлены тендеры на постройку трассы Москва – Казань. Фото: mindortrans.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

Компания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань. Сумма всех объявленных конкурсов составила 507,3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Для всех контрактов необходимо сотрудничество с субподрядчиками в сфере малого или среднего бизнеса.

Заявки принимают до 17 августа. 18 августа их рассмотрят, и в течение суток примут дополнительные предложения. 28 августа объявят итоги конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По восьми этапам строительства трассы Москва-Казань объявлены конкурсы
Последние новости на утро 28 июля 2020: В Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий
В Мехико из-за удара молнии погибли две футболистки, еще три пострадали
В Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Ким Чен Ын: Ядерные силы сдерживания гарантируют КНДР безопасность
NASA: К Земле приближается астероид диаметром до 190 м
Жертвами урагана «Ханна» в Мексике стали четыре человека
На авиабазе близ Багдада прогремели два взрыва
Объявлены имена 13 претендентов на Букеровскую премию
Из аэропорта Южно-Сахалинска эвакуировали людей из-за ложного сообщения об угрозе взрыва
«Минимум 10 лет!»: Трамп тюрьмой протестующим, оскверняющим правительственные здания
ООН: Пандемия коронавируса привела к загрязнению планеты масками и перчатками
Курс биткоина поднялся выше $11 тысяч
Экипаж МКС возобновил поиск источника бензола
Маргарита Симоньян прокомментировала переговоры Зеленского с террористом в Луцке