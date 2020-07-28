По восьми этапам строительства трассы Москва-Казань объявлены конкурсы

28 Июль 2020 2020-07-28T07:34:06+03:00

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Компания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань. Сумма всех объявленных конкурсов составила 507,3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Для всех контрактов необходимо сотрудничество с субподрядчиками в сфере малого или среднего бизнеса.

Заявки принимают до 17 августа. 18 августа их рассмотрят, и в течение суток примут дополнительные предложения. 28 августа объявят итоги конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU