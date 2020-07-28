По восьми этапам строительства трассы Москва-Казань объявлены конкурсы
Общая сумма тендеров составила 500 миллиардов рублей
Объявлены тендеры на постройку трассы Москва – Казань. Фото: mindortrans.tatarstan.ru
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Компания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань. Сумма всех объявленных конкурсов составила 507,3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте госзакупок.
Для всех контрактов необходимо сотрудничество с субподрядчиками в сфере малого или среднего бизнеса.
Заявки принимают до 17 августа. 18 августа их рассмотрят, и в течение суток примут дополнительные предложения. 28 августа объявят итоги конкурсов.
ИСТОЧНИК KP.RU