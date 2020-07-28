Основатель Black Star Тимати покидает лейбл
Российский исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) объявил в своём Instagram, что покидает основанный им лейбл Black Star.
- Это взвешенное решение партнёров, которые провели вместе больше 20 лет, перевернули муз рынок в стране и построили единственный успешный "зонтичный" бренд, - уточнил Тимати в своём заявлении.
По мнению Тимати, лейбл превратился в группу компаний и потерял "тот самый камерный шарм"
Он также отметил, что компании "13 Барбершоп и Тату", "13 Бьюти" и "Блэк Стар Фитнес" переходят в его владение, а к остальным сферам лейбла Тимати больше не имеет отношения.
Юнусов владел 42 процентами акций "Музыкальный Лейбл Блэк Стар", а его компаньоны Павел Курьянов и Чассем Нзале Трифен Вальтер - 38% и 20% соответственно, следует из данных сервиса "Интерфакс-СПАРК".
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ИСТОЧНИК KP.RU