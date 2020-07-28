2020-07-28T08:00:22+03:00
Общество

Основатель Black Star Тимати покидает лейбл

В ведении артиста остаются три компании
Ася КУЗНЕЦОВА
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Тимати принял решение покинуть лейбл Black StarТимати принял решение покинуть лейбл Black StarФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) объявил в своём Instagram, что покидает основанный им лейбл Black Star.

- Это взвешенное решение партнёров, которые провели вместе больше 20 лет, перевернули муз рынок в стране и построили единственный успешный "зонтичный" бренд, - уточнил Тимати в своём заявлении.

По мнению Тимати, лейбл превратился в группу компаний и потерял "тот самый камерный шарм"

timatiofficialtimatiofficial
Понедельник 27/07/2020
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Он также отметил, что компании "13 Барбершоп и Тату", "13 Бьюти" и "Блэк Стар Фитнес" переходят в его владение, а к остальным сферам лейбла Тимати больше не имеет отношения.

Юнусов владел 42 процентами акций "Музыкальный Лейбл Блэк Стар", а его компаньоны Павел Курьянов и Чассем Нзале Трифен Вальтер - 38% и 20% соответственно, следует из данных сервиса "Интерфакс-СПАРК".

Тимати накормил москвичей бургерами.Наш корреспондент прошлась по ресторанам и кафе, которые открыли звезды шоу-бизнесаВиктор ГУСЕЙНОВ, Алиса ТИТКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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