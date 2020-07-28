Михаил Дегтярёв рассказал, о чём говорил с Сергеем Шнуровым

28 Июль 2020 2020-07-28T08:44:44+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал в интервью обозревателю "Комсомольской правды" Александру Гамову, что они обсудили с прилетевшим в регион генеральным продюсером канала RTVI и музыкантом Сергеем Шнуровым.

Дегтярёв отметил, что пригласил музыканта сам, хотя лично они не знакомы.

Он также уточнил, что интервью продлилось около 40 минут, и в беседе врио губернатора рассказал "всю правду, всё, как есть", ответил на несколько вопросов.

- И о себе, и об отношениях с моим предшественником, и об отношениях с Владимиром Вольфовичем. Ну, и было несколько личных вопросов. И - идеологических, в том числе. О хозяйстве, практически, не говорили, - сообщил Дегтярев.

Кроме того, Михаил Дегтярёв рассказал, что извинился перед Сергеем Шнуровым за то, что анонсировал его приезд в Хабаровский край без согласия музыканта.

- Я извинился перед ним. Я всегда извиняюсь, если не прав. Независимо от того, это Сергей Шнуров или рабочий с завода, - отметил Дегтярёв.

Полный текст интервью можно прочитать на сайте KP.ru.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил Михаилу Дегтярёву временно возглавить Хабаровский край после того, как отправил в отставку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Фургала задержали 9 июля и обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2004 - 2005 годах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792975" frameborder="0"></iframe> Михаил Дегтярев: «Да, это я пригласил Сергея Шнурова в Хабаровск».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU