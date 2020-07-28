В Москве вылечили еще 827 пациентов с коронавирусом

28 Июль 2020 2020-07-28T09:07:04+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 827 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом по состояния на вторник, 28 июля, общее количество вылечившихся в российской столице превысило 175,8 тысяч человек. Об этом заявила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИСТОЧНИК KP.RU