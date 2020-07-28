2020-07-28T09:21:28+03:00
Политика

Украина выразила протест из-за парада ВМФ России в Севастополе

Киев назвал празднование в Чёрном море нарушением норм международного права
Ася КУЗНЕЦОВА
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Киев передал ноту посольству России из-за парада в СевастополеКиев передал ноту посольству России из-за парада в СевастополеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство иностранных дел Украины передало в посольство России в Киеве ноту протеста из-за состоявшегося накануне парада в честь Дня Военно-морских сил России.

В заявлении на сайте МИД Украины сказано, что ведомство расценило парад 26 июля "во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права". Также отмечается, что Россия парадом в Севастополе нарушила "многочисленные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и законодательства Украины".

Напомним, в 2014 году полуостров Крым вошёл в состав России после проведённого референдума, по итогам которого большинство жителей Крыма проголосовали за это решение.

В недавнем интервью президент России Владимир Путин сказал, что Россия не ругалась Украиной, а всего лишь разошлась во мнениях с официальным Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Одессе в честь Дня Военно-морских сил Украины сказал, что никогда не простит тех, кто "забрал" Крым.

Также на сайте KP.ru писали, о том, что Владимир Путин рассказал, как придумал главный парад ВМФ.

Путин рассказал, как придумал парад ВМФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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