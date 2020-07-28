2020-07-28T09:23:28+03:00
Экономика

КНР стала крупнейшим покупателем российского мяса

С начала года из России за рубеж поставили мясной продукции более чем на 330 миллионов долларов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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КНР стала крупнейшим покупателем российского мясаКНР стала крупнейшим покупателем российского мясаФото: REUTERS
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За шесть месяцев, с января по июнь 2020 года, Россия поставила за рубеж мясной продукции более чем на 330 миллионов долларов, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным покупателем российского мяса стал Китай, опередив Украину. Об этом сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка

Как передает РБК, в эксперты Россельхозбанка подсчитали, что за полгода в натуральном выражении на долю материкового Китая пришлось 45 процентов поставок, а с учётом автономного Гонконга - 54 процента. В то же время доля Украины в российском экспорте снизилась с 28 до 16 процентов.

С начала года, в Китай из России поставили около 79,9 тысячи тонн мясной продукции, в то время как в Украину, ранее считавшуюся главным импортером, завезли почти в два раза меньше российского мяса - 40,9 тысячи.

Эксперты издания отмечают, что экспорт из России вырос в основном в связи с увеличением поставок мяса птицы. Кроме того, именно в текущем году российским производителям разрешили экспортировать в Китай охлаждённую говядину. Однако, рост экспорта в этом сегменте рынка пока невелик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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