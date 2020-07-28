2020-07-28T09:40:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Вьетнам закрыл сообщение с городом Дананг из-за вспышки коронавируса

Въехать в город и выехать из него будет нельзя 15 дней, начиная с 28 июля
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Вспышка COVID-19 в Дананге и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в странеВспышка COVID-19 в Дананге и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в странеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Власти Вьетнама приняли решение о закрытии внутреннего сообщения с Данангом на 15 дней из-за вспышки коронавируса. Авиасообщение будет прекращено с 28 июля, сказано в заявлении на сайте вьетнамского правительства.

Министерство транспорта Вьетнама приняло решение о приостановке наземных пассажирских перевозок в пределах Дананга, въезд в город и выезд из него.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что правительство Вьетнама объявило о вспышке нового, более агрессивного типа коронавируса в Дананге. Новый тип вируса, ранее не встречавшийся в стране, быстрее размножается и приводит к тяжёлому состоянию: 2 из 4 первых пациентов были вскоре после заражения подключены к аппаратам ИВЛ.

По последним данным пациентов с новым типом инфекции уже 11. При этом ранее по всей стране было зарегистрировано только 420 случаев заболевания коронавирусом за весь период пандемии коронавируса.

В Роспотребнадзоре заявили, что специалисты ведомства изучат данные о новом типе коронавируса в Дананге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп пообещал американцам победу над пандемией и наступление «Золотого века»
Вирусолог оценил риски для туристов в Турции
В России выявили 5 395 новых случаев заражения коронавирусом
Цены на билеты в Турцию подорожали на 40 процентов
В России появился новый способ мошенничества с криптовалютой
ЕС не откроет границы с Россией в ближайшее время
В России хотят изменить правила работы по совместительству
Дегтярев заявил, что до общения с хабаровчанами подписал стопку бумаг высотой в один метр
Благодаря пандемии россияне получат возможность хорошо зарабатывать
Деньги коррупционеров предложили передать в Пенсионный Фонд
Вьетнам закрыл сообщение с городом Дананг из-за вспышки коронавируса
КНР стала крупнейшим покупателем российского мяса
Украина выразила протест из-за парада ВМФ России в Севастополе