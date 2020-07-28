2020-07-28T09:39:40+03:00
Экономика

Деньги коррупционеров предложили передать в Пенсионный Фонд

В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки в отношении средств россиян, законность получения которых невозможно доказать
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Деньги коррупционеров предложили передать в Пенсионный ФондДеньги коррупционеров предложили передать в Пенсионный ФондФото: Анастасия Осипова
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Денежные средства россиян, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР). Соответствующие поправки готовятся в Гражданский и Бюджетный кодексы. Об этом сообщили в Министерстве финансов России

Как передает «Известия», в ведомстве уточнили, что эта мера касается всех граждан, а не только госслужащих.

В министерстве отметили, что предложение о переводе средств в ПФР связано с уточняющими поправками, который сейчас вносятся в Гражданский кодекс. На данный момент в пользу государства можно конфисковать только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. Однако поправки предлагают конфисковать и денежные средства, в случае отсутствия доказательств законности их получения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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