Благодаря пандемии россияне получат возможность хорошо зарабатывать

28 Июль 2020 2020-07-28T09:52:46+03:00

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Режим самоизоляции заставил бизнес уйти в дистанционный режим работы. Опыт показал, что трудиться из дома можно не менее эффективно, чем из офиса. В итоге многие крупные организации не планируют отказываться от данного формата.

Это позволит работодателю сэкономить на аренде офисов, а сотрудникам претендовать на работу в любом регионе. Последний фактор особенно актуален, так как человек из отдаленного субъекта страны сможет дистанционно трудиться в столичной фирме и получать соответствующую зарплату.

В Минтруде отметили, что в онлайн-режиме во время пандемии работали почти 6 млн человек.

- Из дома можно работать не менее эффективно, чем из офиса. В этом уверены 75% работодателей. Во время самоизоляции бизнес оценил такой формат, - комментирует «Известиям» коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.

Эксперт уверен, что тренд на онлайн сохранится, а сферы, где применим такой формат, не будут ограничены только IT, маркетингом, call-центрами и консалтингом.

- Работодатели и дальше будут активнее привлекать фрилансеров и работников из регионов. Но для того, чтобы говорить о возможном повышении уровня жизни, должно пройти время, - отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Если дистанционный формат работы россияне оценивают положительно, то вот к перспективе продолжить обучение в режиме онлайн относятся негативно. В минпросвещения уверяют, что 1 сентября в 2020 году пройдет в традиционном и привычном формате, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU