Дегтярев заявил, что до общения с хабаровчанами подписал стопку бумаг высотой в один метр

28 Июль 2020 2020-07-28T10:09:46+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что перед общением с хабаровчанами он разобрал стопку бумаг высотой в один метр, которая скопилась за десять дней отсутствия главы региона.

«Я же, когда зашел в этот кабинет, фотографировал, показывал стол - здесь метр бумаг был. Один метр высотой. Постановлений, писем, голосований, даже военного комиссара мне пришлось срочно согласовать … Вот я пришел, этим занимался. Какие митинги? Какие выходы? Все сделал - стол чистый», - заявил врио губернатора в интервью генеральному продюсеру канала RTVI Сергею Шнурову, отметив, что его новое «кресло ко многому обязывает»

Кроме того, Дегтярев отметил, что не может комментировать арест бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, но поддерживает требование жителе региона об открытом суде над экс-губернатором.

Напомним, 20 июля, президент России Владимир Путин отстранил от должности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с «утратой доверия». Экс-глава региона был ранее задержан по делу об организации убийств бизнесменов. Глава государства предложил возглавить край депутату от ЛДПР Михаилу Дегтяреву, который прибыл в Хабаровск на следующий день и взял месяц на оценку обстановки. Накануне, Дегтярев вышел к народу в Хабаровске. Выборы губернатора состоятся в сентябре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792975" frameborder="0"></iframe> Михаил Дегтярев: «Да, это я пригласил Сергея Шнурова в Хабаровск».Александр ГАМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU