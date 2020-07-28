2020-07-28T10:05:30+03:00
Общество

В России хотят изменить правила работы по совместительству

Россиянам хотят дать возможность работать на полную ставку на нескольких предприятиях
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Член Общественной палаты России Ирина ВолынецЧлен Общественной палаты России Ирина Волынец
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В России могут изменить правила трудоустройства россиян по совместительству. С такой инициативой выступила член Общественной палаты России Ирина Волынец. Соответствующее предложение было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

«Прошу вас провести комплекс мероприятий по изменению правил трудоустройства по совместительству с целью возможности трудоустройства на полную занятость и полную ставку по совместительству более чем на одном рабочем месте», — цитирует текст обращения RT.

Волынец добавила, что на сегодняшний день гражданин может устроиться совместительству на неограниченное количество работ и подработок, но только на полставки. Однако член ОП считает, что человек должен самостоятельно принимать такое решение, сможет ли он совмещать две полные ставки.

Ирина Волынец отметила, что если графики двух или даже более работ позволяют совмещать их, то это поможет человеку существенно улучшить его социальное и финансовое положение.

Напомним, ранее сообщалось, что массовый переход на удаленную работу на фоне пандемии коронавируса поможет поднять уровень жизни в регионах. Ведь благодаря дистанционке у людей из глубинки появилась реальная возможность получать хорошую зарплату в крупных федеральных компаниях, передают «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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