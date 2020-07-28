2020-07-28T10:20:56+03:00
Общество

ЕС не откроет границы с Россией в ближайшее время

Наша страна вновь не войдет в "белый список"
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЕС не откроет границы с Россией в ближайшее времяЕС не откроет границы с Россией в ближайшее времяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа, страна вновь не войдет в обновленный «белый список», который будет обнародован Брюсселем в ближайшее время, а новый пересмотр списка будет уже в следующим месяце

«Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано», - передает ТАСС слова источника в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

Напомним, днем ранее, 27 июля, в Евросоюзе сообщили о расширении эпидемии коронавируса. Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис призвала европейцев «защитить друг друга», а именно продолжать соблюдать социальную дистанцию, носить маски и мыть руки.

Напомним, в России первые после введения ограничений из-за коронавируса самолеты отправятся за границу 1 августа. Авиасообщение возобновят на первом этапе с тремя странами: Великобритания, Турция и Танзания. С еще 30 переговоры продолжаются. На первом этапе международные полеты начнутся из Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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