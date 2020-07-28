В России появился новый способ мошенничества с криптовалютой
В России обнаружили новый способ мошенничества. Пользователям предлагают взять в аренду оборудование для майнинга криптовалюты, работа с которым принесёт большой заработок. Когда клиент оплачивает аренду и комиссию, данные его банковской карты крадут.
Пользователю обещают заработок в 20 тысяч рублей при 400 рублях оплаты за часовую аренду мощностей для майнинга.
- В дальнейшем не исключено и списание денег со счетов пользователей, так как в руках злоумышленников оказываются данные банковских карт, - пояснил заявил технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.
Эксперт рекомендовал проверять наличие на подобных сайтах ссылки на главный сайт в том же домене, политику конфиденциальности и пользовательское соглашение, сообщает "Коммерсантъ".
ИСТОЧНИК KP.RU