Цены на билеты в Турцию подорожали на 40 процентов

28 Июль 2020 2020-07-28T10:27:51+03:00

А число броней в отелях увеличилось в пять раз

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Новости о возобновлении авиасообщения с Турцией спровоцировала рост цен на авиабилеты. Стоимость перелета из Москвы в Анталью увеличилась на 42%, а в Стамбул – на 30%.

Такие данные приводят специалисты сервиса «Туту.ру», сравнив показатели с прошлогодними. За первый уикенд направление Москва–Анталья поднялось на первую позицию по популярности, на него приходится 12% всех бронирований. А вот спрос на российские курортные направления сразу упал на 10%.

Стоит отметить, что перелеты по России в текущем сезоне дешевле, чем летом 2019-го. Средний чек на полет из Москвы в Симферополь уменьшился на 15%, в Сочи на 19%, а в Анапу на 21%.

Несмотря на то, что билет до Турции стоит в разы дороже, россияне стремятся попасть на привычные зарубежные курорты. За уикенд число бронирований отелей в Турции выросло в пять раз в сравнении с первой половиной месяца.

— Большинство туристов (86%), запланировавших с 24 по 26 июля переле ты в Турцию, готовы отправиться в поездку через 8–30 днеи после приобретения авиабилета (то есть уже в августе), 11% — через 2–3 месяца. 3% туристов и вовсе были намерены уехать в течение недели после покупки, — подтвердила «Известиям» руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.

Для того, чтобы попасть в Турцию, россиянам нужно будет заполнить специальную анкету во время полета в самолете. В ней нужно будет ответить на ряд вопросов, в числе которых личные и контактные данные, номер кресла, адрес пребывания в стране, а также сведения о состоянии здоровья, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU